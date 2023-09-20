Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И сообщил, что принял приглашение лидера страны Си Цзиньпина посетить КНР, передает RT. Глава российского государства примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в октябре.

Владимир Путин сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить в октябре форум «Один пояс — один путь» в Китае, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в октябре в Пекине. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, переговоры пройдут в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин предположил, что на предстоящей встрече в первую очередь будут обсуждаться экономические и политические вопросы. По его словам, экономики двух стран сейчас максимально сблизились между собой и это сотрудничество продолжит развиваться.

По его словам, Китай заинтересован в максимально открытой экономике и глобальном мире, большое внимание на переговорах будет уделяться совместным проектам в сфере экономики, программе форума «Один пояс — один путь».