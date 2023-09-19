Политолог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Политолог Макаркин: лидеры России и Китая обсудят экономическое сотрудничество

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Си Цзиньпин и Владимир Путин

На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в первую очередь будут обсуждаться экономические и политические вопросы, рассказал NEWS.ru политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, экономики двух стран сейчас максимально сблизились между собой и это сотрудничество продолжит развиваться.

Экономики России и Китая сейчас максимально сблизились между собой, также наверняка продолжат обсуждать те сферы, которые объявили в рамках ШОС и БРИКС. Поднимался серьезный вопрос о запрете на экспорт дронов в Россию. Здесь Китай останется непоколебим, это наш партнер, а не союзник, который выступает со своим мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, — рассказал Макаркин.

По его словам, Китай заинтересован в максимально открытой экономике и глобальном мире, большое внимание на переговорах будет уделяться совместным проектам в сфере экономики, программе форума «Один пояс — один путь».

Политолог отметил, что внутри Китая сейчас тоже весьма непростая политическая ситуация: с конца 70-х годов страна открывалась, вносились различные реформы. В последние годы происходит трансформация, при которой старый олигархический режим сменяется на режим власти Си Цзиньпина, объяснил эксперт.

В Китае решаются вопросы по кадрам, не случайно ранее был заменен министр иностранных дел, например, сейчас пропал министр обороны. За последние 50 лет такого в стране не было. Также мы видим, как Америка в последнее время заигрывает с Индией, которая является членом БРИКС, так что мировая политика также будет одной из основных тем на предстоявших переговорах, — добавил Макаркин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в октябре в Пекине. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, переговоры пройдут в рамках международного форума «Один пояс — один путь».