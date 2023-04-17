Стала известна минимальная цена отдыха в майские праздники Вице-президент РСТ Барзыкин: отдых в майские праздники обойдется от 30 тысяч рублей на человека

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Средняя цена отдыха в России в майские праздники осталась на уровне прошлого года и сравнима с инфляцией, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, общее число отдыхающих растет, россияне не отказываются от отдыха, несмотря на экономическую ситуацию. Барзыкин отметил, что в бюджетном варианте путешествие на двоих в течение трех дней обойдется от 30 тысяч рублей.

В среднем цена либо на уровне прошлого года, либо сравнима с инфляцией. Поездка на двоих на три дня при размещении в гостинице с завтраком обойдется примерно от 3–4 тыс в сутки, детям до 12 лет, как правило, бесплатно. В бюджетном варианте отдых обойдется от 30 тыс. на человека. По югу России цена зависит от времени бронирования: чем раньше, тем дешевле, — отметил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что самыми популярными внутрироссийскими направлениями отдыха стали Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область, Золотое кольцо, Черноморское побережье (Сочи), Казань и Северный Кавказ. По словам Барзыкина, особым спросом у россиян также пользуются круизные туры и туристические поезда. Что касается зарубежных направлений, то россияне чаще всего планируют поездки в Турцию, ОАЭ, Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ, а также в Абхазию. Из дальнемагистральных рейсов пользуется спросом Таиланд, количество отдыхающих в этой стране выросло по сравнению с прошлыми майскими праздниками.