Названы самые востребованные направления в майские праздники Вице-президент РСТ Барзыкин: Санкт-Петербург и Сочи пользуются спросом на майские праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область, Золотое кольцо, Черноморское побережье (Сочи), Казань и Северный Кавказ являются самыми востребованными внутрироссийскими направлениями для отдыха на майские праздники, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, особым спросом у россиян также пользуются круизные туры и туристические поезда.

С 30 апреля открывается навигация по рекам, пользуются спросом круизные туры. В этом году количество бронирований больше на 30–40%, запланировано почти две тысячи маршрутов, в том числе по Волге. Порядка 370 тысяч россиян воспользуются этой услугой. Около 30 специализированных туристических поездов отправятся 1 мая, — заявил Барзыкин.

Что касается зарубежных направлений, то россияне чаще всего планируют поездки в Турцию, ОАЭ, Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ, а также в Абхазию. Из дальнемагистральных рейсов пользуется спросом Таиланд, количество отдыхающих в этой стране выросло по сравнению с прошлыми майскими праздниками, подытожил Барзыкин.

Ранее NEWS.ru рассказал о десяти недорогих вариантах отдыха в России на майские праздники. Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней — восемь из них выпадают на выходные субботу и воскресенье, а три — это праздничные: 1,8 и 9 мая. Таким образом, в месяце будет три дополнительных выходных.