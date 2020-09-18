Стала известна цена препарата от COVID-19 «Коронавир»

https://static.news.ru/photo/d22060c0-f9ce-11ea-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат от коронавируса «Коронавир» будет стоить в российских аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя «Р-Фарм».

На сегодняшний день «Р-Фарм» устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей, — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее Минздрав разрешил амбулаторно применять два отечественных препарата от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».

Как писал NEWS.ru, российский препарат от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 рублей. Лекарство разрешено применять в амбулаторных условиях. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Розничная цена средства должна быть такой же, как и по государственным поставкам, отметил гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Всего одобрение Минздрава РФ для лечения коронавирусной инфекции получили три отечественных препарата. Помимо «Арепливира», это разработанный на основе японского «Фавипиравира» «Авифавир» (производство РФПИ и «ХимРара») и «Коронавир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.