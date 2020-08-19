Средний чек на товары для школы упал в середине августа на 14%

https://static.news.ru/photo/0090c132-e2b1-11ea-a904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В первой половине августа 2020 года средний чек на товары для школы в России упал на 14%. Самыми популярными товарами в данный период стали рюкзаки с LED-дисплеем и ранцы с изображением лошади.

Исследование было проведено «Яндекс.Маркетом» на основании данных о переходах пользователей на сайты магазинов с 14 августа 2019 года по 13 августа 2020 года.

Традиционно спрос на школьные товары начинает расти с конца июля и достигает пика в конце августа. В 2019 году интерес к товарам этой категории вырос почти на 40%. 18 августа пользователи на 45% больше переходили на предложения школьных товаров, чем 28 июля.

Отмечается, что средний чек в августе 2019 года составлял 2100 рублей, сейчас он равен 1800 рублей.

В этом сезоне пользователи активно интересуются рюкзаками со встроенным LED-дисплеем, которым можно управлять через приложение. На такой дисплей можно установить любое изображение, текст и даже нарисовать свою собственную картинку. Средняя стоимость такого рюкзака — около 7500 рублей, — отмечают эксперты.

До начала нового учебного года осталось две недели. Родители массово закупают школьную форму, ранцы, тетради, авторучки и спортивную одежду. Порой бюджет расходов на сборы ребёнка в учебное учреждение достигает 20 тысяч рублей. В то же время есть ряд способов существенно сократить траты — до половины суммы. Эксперты рассказали NEWS.ru, где и когда покупать школьные принадлежности, чтобы они не влетели в «копеечку».