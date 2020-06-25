В России выросли розничные продажи алкогольной продукции. Так, в мае россияне купили 17 413 тысячи декалитров спиртного, тогда в аналогичном периоде прошлого года — 17 176 тысяч. С соответствующими данными Росалкогольрегулирования ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в «карантинном» мае продажи также превысили апрельские (17 105 тысяч декалитров), когда действовали схожие ограничительные меры на фоне распространения коронавируса.

Главное предпочтение жители страны отдавали водке (6 207), вину (4 623), фруктовому вину (1 134), игристым и шампанским винам (1 034) и коньяку (881). В статистике собрана информация о покупках алкоголя без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Больше всего алкогольных напитков россияне купили в Московской области (1 842,911 тыс. декалитров), Москве (1 532,205), Санкт-Петербурге (878,993), Свердловской области (559,528) и Краснодарском крае (556,644).

Однако минимальным потреблением горячительных напитков отличились жители Республики Тыва (0,138), Ингушетии (0,434), Чечни (1,128), Северной Осетии (7,928) и Чукотки (8,074).

Рост продаж алкоголя в мае обусловлен продолжившимся карантином, полагает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Мы же нормальные люди. Значительную часть людей посадили дома, на удалёнке, был карантин. Во-вторых, в принципе, социально-экономический кризис. В любой социально-экономический кризис растёт потребление минимум на 10% в любой стране мира. Это совершенно нормальный рост, абсолютно логичный, — пояснил он NEWS.ru.

Ранее врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, почему похмелье нельзя лечить аспирином с кофе. Так, у выпивающих людей желудок часто раздражён алкоголем, и с употреблением аспирина и кофе могут произойти дополнительные боли или обострение хронического гастрита.