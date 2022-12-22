«Сплетни и домыслы»: Пригожин про обвинения в поставках оружия из КНДР Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: заявления о поставках оружия из КНДР — сплетни и домыслы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий предпринимателя на обвинения Белого дома в поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер». По словам основателя военной компании, данные заявления являются «сплетнями и домыслами». Он добавил, что компания будет оспаривать в суде решение наложить санкции на ЧВК на закупку американского оружия.

К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы, — сказал Пригожин.

По его словам, его компания «ни разу не нарушила международные торговые правила» при покупке американского вооружения.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что в международной организации не владеют информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК «Вагнер». Он добавил, что все вопросы поставок вооружений из Северной Кореи будут рассматриваться в рамках санкционного режима.

При этом он не стал уточнять, собираются ли представители ООН инициировать проверку данной информации. В 2009 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1874, в рамках которой был расширен перечень вооружений, запрещенных к экспорту в и из КНДР.