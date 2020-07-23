Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил скорость её появления

https://static.news.ru/photo/4c3ec59c-ccd2-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко /Агентство «Москва»

Медицинские специалисты в России потратили на разработку вакцины от коронавирусной инфекции нового типа примерно две недели. Один из создателей препарата, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, рассказал, почему он появился так быстро.

По словам учёного, на самом деле работа над вакциной началась гораздо раньше — ещё в феврале. Тем более, три года назад специалисты уже работали от ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который Логунов назвал «собратом» COVID-19.

Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле, — цитирует Логунова «Коммерсант».

Он отметил, что серьёзность проблемы была осознана в феврале после конференции ВОЗ. Тогда центр и включился в работу. Как сказал Логунов, учёным не было страшно и в процессе создания вакцины они не мучились сомнениями. По его словам, специалисты центра проходили «эту историю» прежде, когда разрабатывали препарат от MERS и испытывали его на добровольцах.

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирусная инфекция официально подтвердилась у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России.

За всё время с начала пандемии вылечиться удалось 580 330 пациентам, жертвами инфекции стали 12 892 пациента.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 июля в Сеченовском университете выписали первую группу из 18 добровольцев, на которых испытали вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 20 июля выписали вторую группу из 20 человек, которых привили два раза.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о предварительных показателях эффективности препарата.