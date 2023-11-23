Союз журналистов призвал наградить погибшего Максудова орденом Мужества

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Борис Максудов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил слова соболезнования семье и коллегам погибшего корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. В беседе с NEWS.ru он призвал посмертно наградить Максудова орденом Мужества. Он добавил, что Союз журналистов России окажет материальную помощь семье погибшего Максудова.

Вчера мы следили за судьбой нашего коллеги Бориса Максудова. Вначале была информация, что множественные осколочные ранения, и вроде бы жизни ничего не угрожало, но утром пришла эта страшная новость. Работа наших военных корреспондентов связана с риском, опасностью для жизни, и иногда, увы, приходится хоронить наших коллег, погибших при исполнении своего служебного долга. Наш коллега достоин получить орден мужества посмертно. Но это будет решать Кремль. Я надеюсь, так и получится, — заявил Соловьев.

Максудов попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в среду, 22 ноября. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. В составе группы журналистов на данном участке фронта также был фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал. Комментируя смерть Максудова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что Украина считает журналистов «законными целями» для ударов.