Нападение сотрудницы Ozon на посетителей в Нижнем Новгороде сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница одного из пунктов выдачи маркетплейса Ozon в Нижнем Новгороде напала на посетителей, пришедших забрать оформленный заказ. Видео распространилось в Сети. В пресс-службе Ozon заявили NEWS.ru, что были приняты незамедлительные меры, данный сотрудник больше не работает в пункте выдачи.

Для компании Ozon неприемлемо проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений. Компания Ozon приносит извинения клиентам. Мы осуждаем поведение оператора пункта и незамедлительно приняли меры — на данный момент сотрудник больше не работает в пункте, — отметили в пресс-службе.

На кадрах видно, что товар хотели забрать две взрослые женщины и несовершеннолетний ребенок. Сотрудница пункта выдачи в нецензурной форме сообщала кому-то по телефону о пришедших клиентах. После этого девушка заявила, что не будет выдавать заказ, а затем начала выгонять посетителей. На просьбу вернуть средства за приобретенный товар она ответила, что денег у посетителей не принимала.

В какой-то момент сотрудница обнаружила, что ее снимает камера, и бросилась на посетителей. На видео женщины утверждали, что от ее действий пострадал ребенок. Клиенты начали звонить в полицию и отцу мальчика.

Ранее в Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon. На появившемся видеоролике мигранты ругаются между собой, после чего словесный конфликт перерастает в силовой. Мигранты бьют друг друга по лицу, а также колотят находящиеся на территории автомобили.