«Собрали все отребье»: военэксперт о возрожденном «Азове» Военэксперт Матвийчук заявил о потенциальной опасности возрожденного «Азова»

Фото: МО Украины

Возрожденная бригада «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) может представлять для армии России угрозу, так как ее бойцы боятся «праведного суда», заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии NEWS.ru. Вместе с тем он отметил, что бригада не станет «чудо-оружием» Киева из-за сниженной боеспособности.

Это подразделение начали воссоздавать сразу после Мариуполя. Думаю, что с Украины собрали все отребье, но этот уже не тот боеспособный «Азов» из Мариуполя в начале СВО. Это отребье, только имя, — рассказал военный эксперт.

По мнению Матвийчука, бойцов возрожденной бригады, в состав которой может войти около трех тысяч человек, объединяет национализм, ненависть к России, а также увлечение язычеством. Эксперт считает, что российская армия с высокой долей вероятности не будет брать их в плен.

Они могут представлять опасность, так как связаны военными преступлениями, они боятся праведного суда, знают, что от России пощады можно не ждать. <...> Не исключу, что после всех событий, после обмена, в плен их брать не будут, — заявил он.

О возрождении бригады «Азов» ранее заявил полковник Микола Уршалович. По его словам, бойцы подразделений уже начали участвовать в боях в районе Серебрянского лесничества, расположенного на территории ЛНР.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявила, что Турции не следовало передавать пленных членов «Азова» Украине. По ее мнению, Россия должна предъявить претензии турецкой стороне по данному вопросу.