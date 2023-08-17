В Госдуме высказались о возвращении членов «Азова» к боевым действиям Депутат ГД Журова: Турции не следовало передавать пленных членов «Азова» Киеву

Фото: МО Украины

Турции не следовало передавать пленных членов украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Киеву, чтобы те не могли вернуться к полноценному участию в боевых действиях, уверена первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, она уточнила, что следует предъявить претензии Анкаре по данному вопросу.

При этом парламентарий подчеркнула, что контролировать этот процесс было невозможно. По словам Журовой, передавать членов украинской бригады не следовало до окончания специальной военной операции на Украине.

В данном случае Турции нужно предъявлять претензии — почему они передали членов «Азова» Украине? В то же время понятно, что контролировать этот процесс невозможно. Просто нельзя было их передавать до окончания спецоперации, — пояснила депутат.

Национальная гвардия Украины ранее сообщила о возвращении бойцов полка «Азов» на линию фронта. Полковник Микола Уршалович рассказал на брифинге, что «азовцы» начали участвовать в боях в районе Серебрянского лесничества (ЛНР). По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, подразделение заметили также в окрестностях Артемовска и Купянска.