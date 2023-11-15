Снайперскую работу артиллеристов по пунктам ВСУ засняли на видео Коц: артиллеристы и разведчики ВС РФ отработали по пунктам ВСУ в Пятихатках

Фото: МО РФ

Артиллерийские подразделения ВС РФ отработали по пунктам временной дислокации украинских бойцов в Пятихатках Днепропетровской области, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Цели были ликвидированы со снайперской точностью. На опубликованных кадрах снаряд прилетает в один из пунктов, после чего над ним появляется облако дыма.

Снайперская работа артелов и разведчиков отдельного разведбата по ПВД противника в Пятихатках, — написал Коц.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа выбили пехоту подразделений ВСУ из тщательно замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Налету предшествовало получение данных от разведчиков мотострелкового полка ЦВО. После уничтожения опорного пункта военнослужащие ВСУ покинули занимаемый район, уточнили в ведомстве. Корректировку огня по противнику проводили при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных дронов.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» тем временем опубликовал видео уничтожения российским спецназом подразделений ВСУ под Артемовском. Канал уточнил, что противник пытался закрепиться в районе Авдеевки, однако был выявлен разведкой и ликвидирован артиллерией.