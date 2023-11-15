«РВ» показала ликвидацию спецназом подразделений ВСУ в боях у Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российским спецназом подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях у Артемовска в ДНР. По данным канала, противника, который пытается закрепиться в районе Андреевки, выявляет разведка, затем по нему работает артиллерия. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Наши разведчики выявляют группы боевиков ВСУ, пытающихся закрепиться в районе Андреевки, и во взаимодействии с артиллерией накрывают их точным огнем, — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили пехотную группу украинских военных, засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Противника вычислили при помощи воздушной разведки и передали данные на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились из РСЗО «Град», которые находятся на боевом дежурстве круглосуточно. Расчеты наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.