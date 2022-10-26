СМИ узнали о росте авиаперевозок иностранными компаниями в России «Известия»: иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За девять месяцев текущего года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ежемесячный доклад Росавиации Министерству транспорта.

Таким образом зарубежные компании увеличили пассажирские перевозки в РФ более чем в два раза. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.

Общее число пассажиров на международных рейсах в страну и из нее также увеличилось на 11% и составило в годовом выражении 21,7 млн человек. Большинство из них — 13,3 млн — совершили полеты через аэропорты московского авиаузла.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что большинство российских путешественников, побывавших минувшим летом в Европе, направлялись в Грецию. Также популярностью пользовались Испания, Италия и Франция. При этом в ассоциации отметили значительное снижение потока туристов, отправляющихся за границу.