Службы такси могут начать передавать данные о перевозках ФСБ

Новую версию законопроекта о такси подготовил российский Минтранс. Согласно документу, владельцев службы заказа легкового такси предлагают обязать предоставлять доступ к своим информационным системам ФСБ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении издания. Подлинность документа подтвердили представитель компании «Ситимобил» и председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По имеющимся данным, Минтранс разработал новую версию законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нём, в частности, предлагается обязать агрегаторов и таксопарки предоставлять Федеральной службе безопасности автоматизированный удалённый доступ к своим системам информации. Речь идёт в первую очередь о данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Также документ предполагает, что владельцы служб заказов такси станут передавать информацию о перевозках в единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС).

О причинах такого решения в документе не сообщается.

При этом законопроект уже согласован в Минюсте, Ространснадзоре, Минтруде, Минфине, Минэкономразвития, Минпромторге, ФНС и Минздраве.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что законопроект о регулировании работы такси и агрегаторов заказов внесут в Госдуму в ближайшее время. По её словам, в 2021 году Министерство транспорта РФ разработало законопроект о такси в РФ. В новом документе ведомство попыталось учесть интересы всех участников рынка перевозок — агрегаторов, таксопарков, водителей и пассажиров.

Также стало известно, что автомобилистов предложили разделить на профессионалов и любителей при обучении. Такую идею высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак. Соответствующие рекомендации направят в МВД, Минпросвещения и Минтранс.