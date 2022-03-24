Минтранс: новый закон о такси может заработать уже в сентябре

В 2021 году Министерство транспорта РФ разработало законопроект о такси в РФ. В новом документе ведомство попыталось учесть интересы всех участников рынка перевозок - агрегаторов, таксопарков, водителей и пассажиров, сообщает Парламентская газета, со ссылкой на заявление председателя общественного Совета по развитию такси Ирины Зариповой. По её словам, в ближайшее время, кабмин внесет документ на рассмотрение.

Основные новеллы законопроекта: повышение ответственности служб заказа — агрегаторов, допуск к работе в такси самозанятых граждан и создание в регионах реестров перевозчиков и автомобилей такси. Предполагается, что вступать в силу документ будет постепенно: основные положения заработают уже с 1 сентября этого года, а часть, касающаяся ответственности агрегаторов, — с 1 марта 2023 года, - сообщает издание.

По новым правилам агрегатор будет в ответе за жизнь и здоровье пассажира во время поездки. Кроме того, службы заказа обяжут обеспечивать самозанятым возможность пройти предрейсовый и послерейсовый медосмотр, а также техосмотр автомобиля. При этом все автомобили и водители будут внесены в региональные реестры перевозчиков для повышения прозрачности рынка и безопасности перевозок.

Ранее автомобилистов предложили разделить на профессионалов и любителей при обучении. Такую идею высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак. Соответствующие рекомендации направят в МВД, Минпросвещения и Минтранс.