Водителей предложили разделить на профессионалов и любителей

Автомобилистов следует разделить на профессионалов и любителей при обучении, считает руководитель рабочей группы Общественной палаты по вопросам оптимизации подготовки водителей транспортных средств Владимир Коробчак. Соответствующие рекомендации направят в МВД, Минпросвещения и Минтранс, сообщил он «Парламентской газете».

Профессионалов, которые намерены работать в сфере перевозок, следует обучать специальным дисциплинам, которые нужны только им, объяснил Коробчак.

Вместо этого мы сегодня имеем усреднённую программу обучения: перегруженную для тех, кто не планирует заниматься коммерческим извозом, и недостаточно сложную, чтобы выпускать хорошо подготовленных водителей автобусов и грузовиков, — сказал он.

С предложением, по словам Коробчака, согласен Минтранс, но против него МВД.

В свою очередь координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов предложил не только разделить водителей на две категории, но и установить для них разную степень ответственности. За профессионалами следить строже, но не лишать прав так легко, потому что это их работа.

Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил, что смертность в ДТП с участием такси в РФ за последний год выросла на 20%. По его словам, погибают и пассажиры, и другие люди в авариях с участием таксистов.