Сладков оценил стратегическое вооружение России Военкор Сладков рассказал о стратегическом вооружении России

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале вспоминает про «едкие вопросы», которые «посыпались» на него после заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия на Украине еще ничего не начинала. Его спрашивали, что есть у РФ, «чтобы начать». Сегодня, по его словам, он убедился, что «кое-что» есть.

Сегодня глянул в Telegram, и вот только до полудня убедился — есть кое-что... И этого «кое-что» всё больше и больше. «Суворов» пошел на базу, «Сармат» встал на дежурство. Это так, всего лишь до обеда, — написал военкор.

По его словам, трудное начало СВО было вызвано тем, что все силы отдавались стратегическому уровню российского военного потенциала. Теперь «оборонка» подтягивает тактический уровень.

Не забуду слова, которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла, — говорит Сладков.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2). Это ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.