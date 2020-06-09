Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошла авария с участием актёра Михаила Ефремова. Находящийся под его управлением автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, и столкнулся с фургоном Lada. Актёр не пострадал, тогда как водитель грузовика впоследствии скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным Госавтоинспекции, в первом квартале этого года пьяные водители были участниками 2,44 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых погибли 594 человека и 3,4 тысячи получили травмы. В целом за пять лет картина таких ДТП почти не изменилась: в аналогичном периоде 2015 года произошли 2,5 тысячи аварий, в результате которых умерли 627 человек и ещё 3,5 тысячи были ранены.

Стоит отметить, что за весь прошлый год 15,7 тысячи «пьяных» ДТП унесли жизни 4,3 тысячи человек и травмировали ещё 21,5 тысячи.

Почему пьяные продолжают садиться за руль

В состоянии алкогольного опьянение человек может терять контроль за своим поведением и неадекватно оценивать ситуацию. В результате он садится за руль машины, даже не думая, способен ли ей управлять, рассказал NEWS.ru заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Евгений Крупицкий.

По его словам, терять контроль в состоянии опьянения могут не только зависимые от алкоголя люди. Этому подвержены также имеющие черепно-мозговые травмы или сердечно-сосудистые заболевания головного мозга.

Более того, у людей без признаков алкогольной зависимости такие ситуации могут быть несколько раз в жизни. Потеря контроля за поведением может проявляться по-разному. И в том числе в виде того, что человек садится за руль автомобиля в состоянии алкогольной интоксикации. Состояние алкогольной интоксикации — это состояние изменённого сознания. Он просто не понимает, что ему сейчас нельзя садиться за руль, он неадекватно оценивает ситуацию. Он не думает — может он управлять или не может, он просто садится и всё. Кто-то дерётся, кто-то садится за руль, кто-то может суицид совершить в состоянии алкогольной интоксикации. Евгений Крупицкий заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева заместитель директора по науке, руководитель отдела наркологии отделения лечения больных алкоголизмом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева

Напомним, что в прошлом году власти ужесточили уголовное наказание за пьяное вождение, если таковое повлекло тяжкий вред здоровью или смерть человека. Например, если человек получил тяжёлые травмы, то виновнику аварии грозит до семи лет тюрьмы. В случае смерти человека — до 12 лет, а за гибель двух и более лиц могут лишить свободы на срок до 15 лет.

В свою очередь, за само по себе управление машиной в нетрезвом состоянии могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и на два года лишить водительских прав.

Ужесточение наказания за пьяное вождение вряд ли поможет: на ситуацию влияет не строгость санкций, а природа действия алкоголя на мозг человека, заключил Крупицкий

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что такое хорошо и что такое плохо

В России действует жёсткое наказание за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Так, в случае гибели людей оно приравнено к санкциям за умышленное убийство, полагает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он сообщил в беседе с NEWS.ru, что снизить число аварий с пьяными водителями поможет воспитание и социальная реклама.

Мы это не можем остановить, пока не произойдут изменения в сознании и пешеходов, и водителей. А это надо делать с детских лет: уважение к чужой и своей жизни. Здесь как раз более эффективны меры социального воздействия. Та же реклама социальная в прайм-тайм, которой вообще нет на федеральных каналах, а не ужесточение мер. Мы то подходим только с точки зрения усиления ответственности, репрессивные меры. А людей надо просвещать, образовывать и воздействовать на мозги. Учёные говорят, что 30-секундный ролик приводит к тому, что у не менее 60% просмотревших, если он действительно талантливо и ярко снят, мозги на место встают. А мы этот потенциал вообще не используем. Вячеслав Лысаков первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

По словам Лысакова, следует ввести ответственность за езду с пьяным водителем и для пассажиров транспортного средства: они порой не только не препятствуют, но и сами подталкивают опьяневшего человека сесть за руль.

Кроме того, в случае вождения в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль нужно конфисковывать и возвращать его только под залог в 30 тысяч рублей — сумму, равную штрафу, добавил депутат. В настоящее же время только 30% пьяных водителей платят штраф, тогда как в основном они лишаются прав.

А 30 тысяч, особенно для глубинки, для провинции — это сумасшедшие деньги. Они не платят, а судебным приставам сложно, а иногда и нечего взыскивать. Предложение было — хочешь вернуть машину — хоть через полчаса после ДТП — плати залог, равный стоимости штрафа. Суд оправдал тебя — деньги получаешь обратно с депозита. Оказался виноват — деньги идут в счёт погашения штрафа, — пояснил Лысаков.

В таком случае этот материальный стимул настигнет любого пьяного водителя, а родственники будут препятствовать его желанию сесть за руль, уверен Лысаков.