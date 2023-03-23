СК заинтересовался изнасилованием четвероклассника в московской школе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве начал проверку по факту случая изнасилования в московской школе, заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Об инциденте ранее сообщил Telegram-канал Mash. В настоящее время следователи опрашивают педагогический состав.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают педагогический состав учебного заведения и других очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СК.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что родители ученика школы № 1392 в Новой Москве обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника. По данным канала, классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. До этого дети рассказывали родителям, что кто-то в школе унизил мальчика из-за предположения, что тот может быть геем.

Mash сообщает, что только после появления в Сети видеозаписи педагог призналась, что такой инцидент в учебном учреждении действительно произошел, называть имена обидчиков она отказалась.