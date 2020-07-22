Синоптики пообещали возвращение жары в Москву

https://static.news.ru/photo/b100e2de-ccbf-11ea-afe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Гидрометцентра, в ближайшие два дня в центре европейской территории России будет ещё прохладно, однако уже в выходные воздух должен прогреться до 25 градусов, а на следующей неделе — до 28 градусов.

В выходные воздух в центре, в том числе и в столичном регионе, прогреется до 25 градусов. А по предварительному прогнозу, во вторник на следующей неделе уже может потеплеть до 28 градусов, — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По прогнозам синоптиков, потеплеть должно и на северо-западе. Пока же в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях тоже не жарко — днём около 20 градусов. В южных районах Западной Сибири и Красноярского края ожидаются нормальные температуры — до +25 градусов. В Якутии и континентальных районах Магаданской области столбики термометров будут по-прежнему показывать рекордные +30...35 градусов. Жара вернётся также на курорты Краснодарского края и Крыма, там будет около +30 градусов.

Как писал NEWS.ru, тропические осадки пришли в российские регионы из-за вторжения прохладного и влажного атлантического воздуха. Синоптики уточнили, что в среду, 22 июля, фронтальная волна, развившаяся ранее в системе холодного фронта, пойдёт на север и вольётся в основную циркуляцию вихря, после чего на юге страны погода нормализуется, а на Южном Урале пройдут экстремальные ливни. В их эпицентре окажутся Оренбургская область и Башкирия. В Приуралье ожидаются дожди и снижение температуры, к 23 июля похолодает до плюс 20 градусов, что ниже нормы почти на 6 градусов, а на юг России вернётся жара.