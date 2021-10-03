Синоптик предсказал, сколько продлится «золотая осень» в Центральной России

В центре Европейской России малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится до конца предстоящей рабочей недели. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, периодически будет возникать небольшая облачность, однако слой облаков будет настолько маленьким и он будет находиться на высоте 1,5 тысячи километров, что будет почти не заметен.

Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всём Центральном округе, — сообщил Вильфанд.

При этом ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Также в ближайшие дни ожидается рекордно высокое атмосферное давление: оно достигнет отметки 762–764 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик пообещал москвичам старое бабье лето.