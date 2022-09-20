Силовики РФ раскрыли агента СБУ, вербовавшего студентов для шпионажа

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий российского подразделения специального назначения

Российские силовики раскрыли агента украинских спецслужб, полковника СБУ в отставке и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета ВВС Николая Сапогу, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур. Сотрудник Службы безопасности Украины ранее вербовал своих студентов для шпионажа в пользу Киева.

В первые дни спецоперации Сапога покинул Херсон и направился, предположительно, в Полтаву. Летом он связался с одним из оставшихся в Херсоне студентов, чтобы узнать об обстановке в городе и настроении среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве для дальнейшей работы в СБУ.

После своего отъезда из Херсона Сапога продолжал обучение курсантов по специальностям радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

О деятельности сотрудника спецслужб СБУ рассказали и его бывшие студенты Александр Копайгора и Наталья Сосмий. По словам первого, Сапога звонил ему и угрожал отчислить из вуза, если тот не уедет из Херсона. Бывший ученик ответил, что остается, поскольку не хочет покидать семью.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины пытаются вербовать заключенных, отбывающих наказание в российских колониях, для службы в ВСУ. Один из подобных случаев мог произойти в поселке Тлюстенхабль в Адыгее. 29-летний Григорий Кузнецов, отбывающий уголовный срок за грабежи и развратные действия, получил в колонии сообщение от украинского вербовщика. Тот предложил ему вступить в ряды украинских военных.