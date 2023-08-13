Штурмовики ВС РФ заняли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ заняли два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана.

В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана, — добавил он.

По словам офицера, российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметные системами был нанесен удар по позициям противника. Кроме того, в районе балки Шевцов Яр барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Crab.

Ранее бойцы группировки «Запад» успешно отразили под Купянском семь атак украинских войск, которые попытались штурмовать позиции ВС РФ в районе Синьковки и урочища Маньковка, заявил Зыбинский. Кроме этого, несколько атак противника были подавлены в Сватовском районе ЛНР, добавил он.