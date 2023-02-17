SHOT: пропавший в Сахалинской области вертолет Robinson разбился

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Вертолет Robinson, пропавший с радаров в Сахалинской области, потерпел крушение у пика Чехова, на его борту находились четыре человека, а также пилот, передает Telegram-канал SHOT. В МЧС подтвердили РИА Новости обнаружение вертолета, он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.

Пропавший на Сахалине вертолет Robinson обнаружен, он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная, — сообщил собеседник агентства.

По данным SHOT, спасатели обнаружили место катастрофы, одного из пострадавших эвакуировали, двум другим на месте оказывают медпомощь, их готовят к транспортировке. Судьба еще двоих пассажиров неизвестна, их поисками занимаются спасательные бригады. Ранее SHOT сообщал, что все находившиеся на борту выжили.

В январе во Внуково разбился вертолет Mи-8. На борту судна находились только члены экипажа. Вертолет принадлежал специальному летному отряду «Россия». Судно не успело оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом.

9 января в Заполярном районе Ненецкого автономного округа потерпел крушение самолет Ан-2. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.