Сенатор жестко высказалась об ударе ВСУ по журналистам НТВ Сенатор Епифанова: российские журналисты стали злейшими врагами для Украины

Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Ольга Епифанов

Российские журналисты стали злейшими врагами для Украины, заявила сенатор РФ Ольга Епифанова в беседе с NEWS.ru. Таким образом она прокомментировала ранение сотрудников телеканала НТВ в Донецкой Народной Республике. Епифанова подчеркнула, что российские журналисты сегодня героически встали в строй с нашими бойцами.

Российские журналисты опасны для ВСУ, потому что они — рупор правды и, к тому же, способны коммуницировать со своими коллегами-журналистами по всему миру. Но ВСУ крайне невыгодно, чтобы достоверная информация доходила до мирового сообщества, особенно до тех западных стран, которые принимают решения по помощи режиму Зеленского. Поэтому, несомненно, сейчас для украинских беспредельщиков наши репортеры — главнейшие враги, — сказала Епифанова.

По ее словам, практика пребывания журналистов в горячих точках показывает их высокую уязвимость. Однако это категорически недопустимо в отношении тех, кто по нормам международного права должен быть неприкосновенен.

Отвратительно, когда бьют по самым незащищенным в смысле полевой подготовки, когда крупная надпись на шлемах и бронежилетах «PRESS» становится маркером «охоты» для украинских беспредельщиков, которым наплевать на международные нормы. Хотя, какой правовой нейтральности в отношении корреспондентов можно ждать от ВСУ, которые бомбят города и села, убивая женщин и детей, — подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось, что раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме. Главный врач городской больницы № 2 Нелля Якуненко рассказала, что пострадавших оперируют.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в Донецкой Народной Республике.