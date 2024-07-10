В СФ отреагировали на угрозу Саудовской Аравии Западу из-за активов России Пушков: саудовцы выступили против глобального произвола в отношении активов РФ

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Алексей Пушков

Саудовская Аравия выступила против произвола «Большой семерки» своей угрозой избавиться от европейских долговых активов в случае конфискации российских активов, пишет в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, если саудовцы пойдут на этот шаг, то это может вызвать эффект домино.

Угроза серьезная — в этом случае шаг саудовцев может вызвать эффект домино со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга против глобального произвола, — считает Пушков.

Накануне стало известно о намеке Саудовской Аравии продать часть своих европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов России. Также Министерство финансов королевства выразило несогласие некоторым странам G7 по поводу использования активов России для оказания помощи Украине.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что планы западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему. Там напомнили, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции. Любые предпринимаемые действия должны иметь достаточную правовую основу и не подрывать функционирование международной валютной системы, добавили в МВФ.