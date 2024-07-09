Bloomberg: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов РФ

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Саудовская Аравия с начала 2024 года намекнула, что может продать часть своих европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Министерство финансов Саудовской Аравии выразило несогласие некоторым странам G7 по поводу использования активов России для оказания помощи Украине.

Один из источников заявил, что это было воспринято как некая завуалированная угроза. Саудовская Аравия специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством, заявили источники. В ответ МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что не выдвигал подобных угроз. Там отметили, что их отношения с G7 и другими государствами строятся на взаимном уважении.

До этого известный американский инвестор Джим Роджерс заявил: используя активы России для поддержки Украины, Соединенные Штаты попросту крадут российские деньги. Он отметил, что не одобряет политику Вашингтона. Инвестор добавил, что во время военных действий многие страны позволяют себе такую политику. При этом Роджерс уверен, что сегодня США пойдут на все для поддержки Украины.