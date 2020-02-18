Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о намерении провести конструктивные переговоры с президентом Белоруссии Алесандром Лукашенко.
Главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, — цитирует подробности встречи агентство Белта.
Сечин также отметил, что рад возможности обсудить вопросы по нефти вместе с белорусским лидером.
11 февраля Сечин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о продлении контрактов на поставки нефти Польше, Чехии и Германии по трубопроводу «Дружба». 14 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности «отобрать» часть «Дружбы», по которой сырьё идёт транзитом в Европу, если поставки нефти из РФ окажутся недостаточными. При этом он подчеркнул, что никогда никого не шантажировал. Спустя несколько дней политик забрал свои слова об отборе нефти из транзитной трубы обратно, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен