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Регулятор уже разрабатывает инициативы, которые помогут совместно с Минкомсвязи и Роскомнадзором пресекать попадание персональных данных на чёрный рынок. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

На Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы он отметил, что только надзорными методами проблему утечек данных решить невозможно. Считаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данными, которые...