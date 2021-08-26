Саратовскую компанию оштрафовали на 20 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ

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На строительную компанию из Саратова «Адепт Строй» наложен штраф в размере 20 млн рублей из-за дачи взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оказалось, что в декабре 2020 года представитель строительной компании передал сотруднику регионального УФСБ первую часть взятки в 125 тысяч рублей. Общая сумма взятки, как было оговорено, составила 6 млн рублей.

Предполагалось, что работник ФСБ должен был заставить чиновников областного управления капитального строительства быстро и незаконно подписать с застройщиком документы о приёмке одного из реконструируемых культурных объектов. Сотрудник сообщил о готовящейся взятке своему руководству.

Возбуждено административное дело по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал компанию на 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, осуждённому на семь лет колонии за взятки.

Отмечается, что сам Черкалин не подавал жалобу на свой приговор. Он заключил сделку со следствием и получил меньший срок, чем его подельники.