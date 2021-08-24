Суд оставил в силе приговор за взятки экс-полковнику ФСБ

2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, осуждённому на семь лет колонии за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор в отношении Черкалина изменить, исключив из описательно-мотивировочной части упоминания фамилий Столяренко и Бондаренко, проходящих по делу. В остальной части приговор оставить без изменения, — цитирует агентство апелляционное определение суда.

Отмечается, что сам Черкалин не подавал жалобу на свой приговор. Он заключил сделку со следствием и получил меньший срок, чем его подельники.

Черкалин был арестован в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве. По версии следствия, он вместе с двумя бывшими сотрудниками ФСБ похитил 490 млн рублей у бизнесмена, заставив его под угрозой уголовного преследования передать им акции компании «Юрпромконсалтинг».

Некоторое время спустя Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей. Их составляли квартиры, загородные дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также наличные средства.

Ранее сообщалось, что свою вину Черкалин признал и заключил сделку со следствием. Он также согласился возместить реальный ущерб потерпевшим от его коррупционных действий.