S7 Group разрабатывает лёгкий грузовой самолёт

https://static.news.ru/photo/6d1eab34-f003-11ea-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский холдинг S7 Group разрабатывает проект производства лёгких грузовых самолётов Greenwing для малой авиации. Он будет предназначен для доставки грузов в труднодоступные населённые пункты на расстояние до 1,5 тыс. км. Стоимость одного самолёта может составить около $3 млн.

Самолёт грузоподъёмностью 2,7 тыс. кг и максимальной взлётной массой 5,7 тыс. кг будет развивать скорость до 325 км/ч, взлетать и садиться он сможет на грунтовые полосы длиной 500 метров и будет производиться полностью из российских композитных материалов, сообщает газета «Известия».

Greenwing несколько проигрывает в цене американским Cessna Caravan ($2,6 млн) и Quest Kodiak ($2,4 млн), однако по вместимости и полезной нагрузке превосходит конкурентов.

В настоящее время перевозки в удалённые населённые пункты Дальнего Востока и Крайнего Севера в РФ осуществляют либо на иностранных самолётах, либо на старых Ан-2. Однако эксперты полагают, что S7 Group придётся искать якорного заказчика на первые машины за рубежом, так как в данный момент ни один российский перевозчик не сможет «потянуть» стартовый заказ.

Как писал NEWS.ru, самолёты с электродвигателями могут быть созданы и введены в эксплуатацию в течение 15–20 лет. Об этом заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова Михаил Гордин. По его словам, силовая установка таких воздушных судов будет питаться от аккумуляторов или топливных элементов. С точки зрения отсутствия вредных выбросов в атмосферу, а также надёжности и простоты в обслуживании эта схема является идеальной. Гордин также добавил, что в названные им сроки, до 2035–2040 годов, полностью электрическими станут только самолёты малой авиации с ограниченной дальностью полёта и вместимостью пассажиров. Кроме того, электродвигателями будут оборудоваться аэротакси.