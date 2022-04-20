С Плесецка проведён успешный запуск межконтинентальной ракеты «Сармат»

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В России следует стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Спрос, по мнению главы государства, следует стимулировать в том числе за счёт увеличения объёмов строительства.

Его (внутренний спрос. — NEWS.ru) нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция,...