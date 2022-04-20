С Плесецка проведён успешный запуск межконтинентальной ракеты «Сармат»
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:46, 20 апреля 2022
Фото: МО РФ
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С космодрома «Плесецк» успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», заявили в Минобороны России. Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин.
Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах полёта МБР «Сармат», учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке, — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Глава государства подчеркнул, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, это обеспечит бесперебойный серийный выпуск.
Ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать, — сказал президент РФ.
Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.
Ранее аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, что пугает американцев в российской баллистической ракете «Сармат». Это дальность полёта до 18 тысяч километров, сообщается в издании.