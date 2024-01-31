Ростех отреагировал на недовольство Шойгу «Уралтрансмашем» Ростех в ответ на критику Шойгу сообщил о бесперебойной работе «Уралтрансмаша»

Все предприятия Ростеха выполняют работу для бесперебойной поставки техники ВС России, заявили URA.RU в пресс-службе корпорации. Таким образом организация отреагировала на критику со стороны главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в адрес «Уралтрансмаша».

Предприятия промышленности делают все возможное, чтобы бесперебойно, качественно и в срок осуществлять поставки необходимой техники в войска, — уточнили в Ростехе.

Ранее Сергей Шойгу прибыл на завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбург с проверкой выполнения гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт». В ходе визита он раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса. Подводя итоги работы предприятия на совещании с руководством завода, министр отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта САУ, указав, что это является поручением президента, которое связано с боевой работой.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Шойгу сдерживался перед камерами во время критики в адрес «Уралтрансмаша». По словам депутата, «бурные разбирательства» с руководством предприятия остались за кадром.