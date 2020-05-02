«Ростех» будет выпускать 150 тыс. костюмов в сутки для защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d045f80c-8c80-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Корпорация «Росхимзащита», которая входит в госкорпорацию «Ростех», произвела с 20 апреля более 450 тыс. костюмов для защиты медицинских работников от коронавируса и планирует увеличить их производство. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных, слова которого приводит пресс-служба.

Сейчас объём суточного производства превышает 90 тыс. защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тыс. уже в мае — такая задача поставлена государством, — цитирует Выборных «Интерфакс».

Контракты на поставку костюмов заключены с 12 регионами: Санкт-Петербургом, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Рязанской, Сахалинской и Тамбовской областями, Приморским и Ставропольским краями, Коми и Хакасией.

При этом в госкорпорации отметили, что с начала пандемии коронавируса здравоохранение столкнулось с дефицитом и ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства.

Чтобы преодолеть эту ситуацию во взаимодействии с Минпромторгом России сформирован механизм, который позволяет нарастить объемы производства защитных средств, снять ажиотаж, выровнять цены и спрос. «Росхимзащита» приобретает у производителей партии нетканого материала в соответствии с существующими производственными потребностями. Готовая продукция отгружается по заявкам региональных властей, — сказал Выборных.

Защитные костюмы, которые разработала «Росхимзащита», изготавливают по её заказу крупными швейными фабриками. Сейчас в производстве задействованы 15 предприятий. Они изготавливают костюмы для медиков из композитного нетканого материала СМС (Спанбонд-мельтблаун-спанбонд, — прим. NEWS.ru) c фильтрующим слоем. Он обеспечивает высокую степень защиты от вирусов.

Комплект состоит из брюк, куртки, шапочки-шлема, хирургического халата и высоких бахил. Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей, сообщили в «Ростехе».

Сейчас «Росхимзащита» приступила к производству изолирующего комбинезона, защищающего от вирусов и других биологических угроз. Костюмы, состоящие из дублированного пленочного материала, созданы для медиков, работников обслуживающего сектора и спецслужб.

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