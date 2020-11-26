Росстат: почти 350 тысяч россиян уехали за рубеж за пять лет

https://static.news.ru/photo/bfc138aa-2f34-11eb-8e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение последних пяти лет из России выехали на жительство за границу 341,1 тысячи человек. С такой информацией Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что большинство (150,7 тысячи) людей покинули страну на срок от трёх до пяти лет. Несколько меньше (113,1 тысячи) — от одного года до трёх лет. Остальные уезжали на три месяца — год (52,2 тысячи) и менее трёх месяцев (25,1 тысячи).

По статистике лидерами по эмиграции стали жители Москвы (69,5 тысячи), Московской области (33,5 тысячи), Краснодарского края (20,1 тысячи), Республики Крым (16,5 тысячи) и Ставропольского края (16,4 тысячи).

В свою очередь, меньше всего россиян уехали из Мурманской области (0,1 тысячи), Республики Тыва (0,1 тысячи), Ульяновской (0,2 тысячи) и Магаданской (0,2 тысячи) областей.

Россияне мигрируют из страны по двум причинам — не видят перспектив внутри страны или попадают под влияние пропаганды о лучшей жизни за границей, отметил в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Основные причины лежат, с одной стороны, в идеологической сфере, так как ещё с позднесоветского периода по нарастающей работает мощнейшая пропагандистская программа об абсолютных преимуществах жизни на Западе под вульгарными лозунгами «Пора валить», «Валить из Рашки». Но более неприятной и серьёзной является причина эмиграции интеллектуальной элиты молодых возрастов, не видящей возможности своей реализации внутри России в связи с ростом сословно закрытой социальности и слома социальных и карьерных «лифтов», — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, как россияне нелегально уезжают отдыхать в страны Азии.