Россию назвали первопроходцем из-за нестандартного применения дронов Дандыкин: Россия первая в мире стала устанавливать мины при помощи дронов

Фото: МО РФ

Россия стала первопроходцем в установке мин при помощи дронов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что российское военное производство также опережает украинское в создании некоторых воздушных и FPV-дронов. По его словам, в скором времени у российской армии также появятся морские дроны. Он отметил, что даже «супербогатым» США «кое-что не по силам». Например, как отметил аналитик, Соединенным Штатам не удалось, в отличие от России, произвести гиперзвуковое оружие.

Что касается саперных дронов, то мы первопроходцы в разминировании дронами, в установке минных заграждений. Это имеет большое значение для наступления и обороны, — сказал он.

30 октября около 04:00 российские военные засекли и уничтожили в Черном море два украинских безэкипажных катера ВСУ. Утром 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Никаких подробностей произошедшего он не привел.

Ранее сообщалось, что российские ракетно-бомбовые комплексы уничтожили три украинских безэкипажных катера в северной части Черного моря. По данным Министерства обороны России, командование Вооруженных сил Украины планировало использовать их для нанесения ударов по объектам в Севастополе.