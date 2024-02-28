«Кровью умоетесь»: найдено предсказание Жириновского о Приднестровье «Пул N3»: Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Telegram-канал «Пул N3» опубликовал отрывок из архивной программы «60 минут», где покойный российский политик Владимир Жириновский предсказывает последствия конфликта вокруг Приднестровья. По его словам, Россия готова дать жесткий отпор Молдавии в случае эскалации. Он предупредил, что эту страну можно уничтожить всего за несколько часов.

В ролике основатель ЛДПР говорит, что Москва предвидела возможную агрессию Кишинева, и поэтому в приднестровском селе Колбасна хранится оружие «на всю третью мировую войну в Европе». Жириновский отмечает, что ударить по этому запасу Молдавия не решится, поскольку от взрыва «Европа содрогнется».

Наш [России] ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не посмеет защитить. Мы всех вас достанем. Это маленькая страна. Там два часа — и конец этой страны, — добавил политик.

Ранее председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони, который принимал участие в съезде в Приднестровье, призвал Молдавию вернуться за стол переговоров. Он также обратился к «старшему брату» — России — с просьбой повлиять на позицию Кишинева по этому вопросу.

Дони назвал Россию гарантом безопасности и государственности Приднестровья. По его словам, лишь Москве под силу возобновить переговоры в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).