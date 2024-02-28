«Другой альтернативы нет»: в Приднестровье обратились к властям Молдавии Глава горсовета Тирасполя Дони призвал Молдавию вернуться за стол переговоров

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Приднестровье призывает Молдавию вернуться за стол переговоров, сообщил NEWS.ru участник съезда в Приднестровье, председатель горсовета Тирасполя Вадим Дони. Он также обратился к «старшему брату» России с просьбой повлиять на позицию Кишинева по этому вопросу.

Дони назвал Россию гарантом безопасности и государственности Приднестровья. По его словам, лишь Москве под силу возобновить переговоры в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США).

Мы обращаемся к нашему старшему брату [России] для того, чтобы сподвигнуть своих коллег вернуться за стол переговоров, чтобы в формате «5+2» обсуждать все спорные вопросы, касающиеся жизнедеятельности нашей республики — социальной, экономической, культурной сферы, сферы здравоохранения. Эти вопросы стали очень сложными в этой ситуации. Также мы призываем руководство Молдавии вернуться за стол переговоров, как это было всегда, — заявил он.

Глава горсовета Тирасполя отметил, что решить сложности во взаимоотношениях Молдавии и Приднестровья можно лишь путем мирных переговоров. По его словам, другой альтернативы на сегодняшний день нет.

Съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики ранее представил проект резолюции, их которой следует, что Тирасполь хочет обратиться за помощью к России. В документе отмечается, что причиной стала усиливающаяся экономическая блокада со стороны Молдавии. Парламентарии особо подчеркнули, что на территории Приднестровья проживают более 220 тысяч граждан РФ.