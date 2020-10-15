Наркозависимые россияне во время пандемии перешли на грибы

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Жители России во время пандемии коронавируса стали меньше обращаться за наркологической помощью. Это может свидетельствовать о падении уровня потребления наркотических веществ населением, отметила в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Ольга Коротина.

Обращений стало меньше — в реабилитационные центры, в государственные клиники. Можно говорить о том, что снижение потребления. Потому что трафик нарушен, некоторые границы закрыты, авиасообщение, поезда, паромы. Потом, «закладок» стало гораздо меньше — нет психоактивных веществ в том количестве. Получается, что у наркозависимых [вынужденное] снижение потребления. Но, очень увеличилось на этом фоне потребление [галлюциногенных] грибов, увеличилась токсикомания. Стали варить — самодельные наркотики делать. Увеличилось потребление лекарственных [наркосодержащих] препаратов, — пояснила Коротина.

По её словам, также и-за пандемии могла сократиться алкоголизация маргинальных слоёв населения, включая лиц без определённого места жительства — у них во время пандемии упали состоящие из подаяний «доходы». В то же время, вероятно, выросло потребление спиртных напитков обеспеченными людьми: последние полагают, что таким образом они снимают стресс.

На самом деле после какого-то определённого периода — четыре-пять часов, когда алкогольное воздействие заканчивается, эти депрессивные и стрессовые состояния становятся гораздо сильнее, нежели были до употребления алкоголя. И получается такой замкнутый круг, — заключила Коротина.

Ранее NEWS.ru писал, что наркозависимость среди детей в России за последние пять лет снизилась почти в два раза. Как заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, в 2015 году было выявлено 916 несовершеннолетних наркозависимых, а в 2019 году — только 511.