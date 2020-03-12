В этом году 13 марта отмечают Всемирный день сна. Как выяснил NEWS.ru, всё больше жителей России испытывают проблемы с отходом в царство Морфея. Так, в последние годы заметно вырос спрос на мелатонин — синтетический аналог биологического гормона, который служит естественным снотворным. Если в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, то в 2019-м — 2,26 млн.

Как сообщили NEWS.ru в компании DSM Group, которая занимается исследованием рынка фармацевтики, в прошлом году потребители потратили на мелатонин 1,3 млрд рублей. При этом больше всего его покупают в Центральном (39,51%), Северо-Западном (14,33%) и Приволжском (12,93%) федеральных округах.

Успешные продажи обусловлены рекламой: производители предлагают мелатонин как универсальное средство для лечения нарушений сна, полагает руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин. Однако такой подход неверен, поскольку в настоящее время описаны больше 80 видов таких расстройств, и каждый из них предполагает специфические диагностику и лечение.

Да, может быть, это коммерческий успех, но не думаю, что это многим людям помогло. Потому что показания на самом деле для назначения мелатонина достаточно узкие. Да, его используют путешественники при пересечении более трёх-четырёх часов во время медианных перелётов, пожилые люди, у которых снижена выработка мелатонина. Но там используется мелатонин не короткого, а в основном пролонгированного действия, который продаётся по рецепту. Александр Калинкин руководитель Центра медицины сна МГУ руководитель Центра медицины сна МГУ

По словам эксперта, многие люди недосыпают. Так, за последние 100 лет средняя продолжительность сна сократилась с восьми до шести часов, причём в некоторых мегаполисах она ещё меньше. Это происходит из-за нехватки времени для сна, злоупотребления кофеиносодержащими продуктами — кофе, чаем и энергетиками.

Третье — это цифровая загрязнённость так называемая. То есть, использование компьютеров, гаджетов, телефонов, особенно перед сном. Всё это нарушает выработку самого мелатонина. Поэтому его не надо применять, особенно молодым людям. Потому что у них и так достаточное количество вырабатывается, если они просто соблюдают правила гигиены сна. То есть человек должен пересмотреть свой образ жизни и уделять время сну, предназначенное природой, — от семи до девяти часов, — рассказал Калинкин NEWS.ru.

Он добавил, что у 30-40% использующих мелатонин людей может быть эффект плацебо. Средство не рекомендуется применять беременным женщинам, подчеркнул Калинкин.

Стоит отметить, что, по данным DSM Group, в 2019 году в России купили 135,9 млн упаковок снотворных и седативных средств на общую сумму более 9,5 млрд рублей. Объём продаж несколько вырос в сравнении с показателями 2015 года (132,2 млн упаковок на 8,4 млрд рублей).

Мелатонин не поможет, если бессонница стала хронической или связана с депрессией или тревогой, сообщила NEWS.ru врач-сомнолог Алёна Максимова. В то же время он относительно безопасен и может приниматься в течение длительного периода, считает специалист.

Вместе с тем, при выборе между медикаментозным снотворным и мелатонином предпочтение стоит отдать последнему: аналог биологического гормона не вызывает привыкания. Кроме того, употребление снотворных медикаментов может привести к деменции.

Мелатонин нужно с осторожностью использовать пациентам с сахарным диабетом, также отметила Максимова.