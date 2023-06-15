Россия впервые запустит частную космическую ракету

Фото: Роскосмос

Компания SR Space с IT-холдингом Т1 первой в России запустит частную ракету в космос, договор о сотрудничестве подписан на ПМЭФ-2023, передает корреспондент NEWS.ru. Полученные в ходе полета данные должны будут открыть путь к доставке на орбиту малых космических аппаратов.

Запуск планируют на конец года, ракета пересечет линию Кармана в 100 км над уровнем моря. Считается, что именно на этой высоте начинается космос. Длина ракеты составит около пяти метров, масса — 253 кг. В перспективе такие ракеты удастся запускать раз в неделю.

SR Space отвечает за проектирование, инженерно-конструкторские работы и создание инфраструктуры для запуска ракет. 23 декабря 2021 года компания провела первый суборбитальный пуск. Тогда ракета пролетела более 18 километров и достигла высоты 7 километров.

Ранее NEWS.ru в деталях показывал устройство космического корабля Илона Маска — самого большого из созданных человеком. 20 апреля SpaceX предприняла попытку испытать Starship, но корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у него возникли проблемы с отделением первой ступени.