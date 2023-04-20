Космический корабль Илона Маска взорвался в атмосфере Попытка испытать Starship Илона Маска окончилась взрывом на высоте 38 км

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Компания Илона Маска SpaceX предприняла попытку испытать сверхтяжелую ракету Super Heavy и корабль Starship, после достижения высоты 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени.

Как следует из кадров транcляции, 120-метровая ракета, достигнув высоты 38 км, начала неконтролируемо вращаться примeрно через две с половиной минуты после старта. Спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Как отмечали ведущие транcляции на сайте SpaceX, испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от cтартового стола.

Ракета Super Heavy оснащена 33 метановыми двигателями первой ступени и шестью двигателями второй ступени. Она должна была достичь суборбитальной скорости 28 160 км/ч и подняться на высоту 234 км. Ракета-носитель вернулась бы на Землю около Гавайских островов в Мексиканском заливе.

17 апреля первый испытательный полет сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship отменили из-за технических проблем. Маск сообщил в Twitter, что пуск не состоялся, поскольку в космическом корабле замерз клапан давления.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин заявил, что в ближайшие 50 лет люди не смогут полететь на Марс, так как на данный момент нет возможности обеспечить космонавтов всем необходимым, в том числе водой, для такого длительного полета. Комментируя заявление Маска о предстоящем полете, эксперт отметил, что для этого на космическом корабле должно быть несколько тонн воды.