Евросоюз нарастил закупки важного для БПЛА металла из России

Китай и Южная Корея почти вдвое увеличили закупки российского алюминия в первом полугодии текущего года по сравнению с тем же периодом 2023-го, пишет РИА Новости со ссылкой на данные нацстатслужб. Импорт вырос и в странах ЕС, но в меньших объемах. Известно, что металл применяется в производстве БПЛА, электротехники, в автопромышленности и других сферах.

Китай, оставаясь крупнейшим покупателем российского необработанного алюминия, в первом полугодии 2025 года увеличил объем закупок до $3 млрд (236 млрд рублей). Годом ранее объем составлял $1,8 млрд (141 млрд рублей).

Южная Корея, которая в последние годы входит в число ключевых рынков сбыта российского алюминия, в первом полугодии увеличила закупки до $632,6 млн (49,7 млрд рублей) против $365,85 млн (28,7 млрд рублей) годом ранее. Несмотря на введенные в начале года санкции, Евросоюз за первые пять месяцев 2025 года увеличил импорт российского алюминия на 6% — до $403 млн (31,6 млрд рублей).

До этого стало известно, что Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. Государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на топливо из РФ.