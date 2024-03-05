Россия получит военного союзника в Африке Кабмин России одобрил проект военного сотрудничества с Конго

Фото: Alain Uaykani/XinHua/Global Look Press

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Конго, распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. Из документа следует, что Минобороны РФ должно будет провести переговоры и подписать соглашение. В проект могут быть внесены непринципиальные изменения.

Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с конголезской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый документ изменения, не имеющие принципиального характера, — гласит распоряжение.

Из рейтинга совокупной военной мощи стран Global Firepower следует, что Конго находится на 73 месте по соседству с Эквадором, Австрией и Тунисом. Россия занимает вторую строчку.

Ранее политолог-африканист Артем Блинов, говоря об опасности большого вооруженного конфликта во всей Африке, упомянул и Демократическую Республику Конго. По его словам, она, как и Руанда, и Уганда, «готова воевать». Толчком к такому повороту он считает обсуждавшуюся военную интервенцию ЭКОВАС в Нигер.