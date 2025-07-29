Россия облегчила жизнь мигрантам из Молдавии с помощью одного шага Россия облегчила жизнь мигрантам из Молдавии с помощью указа Путина

Россия упростила условия пребывания и трудоустройства для граждан Молдавии, сообщает «Коммерсант». Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, молдавские мигранты смогут легализовать свой статус в РФ до 1 января 2026 года, если ранее не успели этого сделать.

Особые условия предусмотрены для трудовой деятельности: с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года граждане Молдавии получат право работать в России без оформления патента и без указания цели визита. Для этого достаточно будет пройти дактилоскопическую регистрацию и медицинское обследование. При этом те, кто оформит патент, смогут находиться в стране без выезда до 1 октября 2026 года. Указ также предусматривает отмену ранее вынесенных решений о депортации и реадмиссии в отношении молдавских граждан, если такие решения были приняты до вступления документа в силу.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин высказались за запрет тренировок мигрантов в подпольных клубах ММА. Парламентарии считают, что это связано с ростом преступности среди нелегальных мигрантов и может помочь в борьбе с криминалом и экстремизмом.