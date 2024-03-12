Журналистка Апухтина утверждает, что ее исключили из реестра иноагентов

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Журналистка Юлия Апухтина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из Самары рассказала Telegram-каналу «Такие дела» о том, что ее исключили из реестра иностранных агентов. По информации канала, это произошло впервые. Апухтина добавила, что от Минюста она еще не получила уведомление, про обновление в реестре ей рассказали коллеги.

Иноагентом Апухтина стала в 2021 году из-за сотрудничества с изданием «Проект» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Год спустя Минюст разработал форму заявления об исключении из этого реестра, Юлия Апухтина воспользовалась такой возможностью, и ведомство начало проверку, пишет канал.

Они просили выписки с банковских счетов и заявление об отсутствии или наличии публикаций. Это заняло два месяца. Из них сама проверка длится месяц. Все публикации должны быть с пометкой — ну или отсутствовать, как в моем случае, — объяснила она.

Отметим, что на данный момент при поиске в реестре иноагентов Юлию Апухтину все еще можно найти.

Министерство юстиции России 1 марта внесло писательницу Людмилу Улицкую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в реестр иностранных агентов за участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ и выступление против СВО на Украине. В реестр иноагентов также попал и режиссер Илья Хржановский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), распространявший недостоверную информацию о политике российских властей.

Адвокат Сергей Жорин пояснял, что критерии признания гражданина России иностранным агентом слишком размыты. Поэтому в реестр рискуют попасть все, в том числе певица Алла Пугачева.