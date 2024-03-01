Писательницу Улицкую и режиссера Хржановского признали иноагентами Минюст внес Людмилу Улицкую в реестр иноагентов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Людмилп Улицкая

Министерство юстиции России внесло писательницу Людмилу Улицкую в реестр иностранных агентов. На официальном сайте ведомства сообщается, что одной из причин стало то, что публицист участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Также она выступала против СВО на Украине. В реестр иноагентов попал и режиссер Илья Хржановский, распространявший недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Он также осудил начало спецоперации.

Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (ЛГБТ — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении.

Ранее Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что отправляла деньги на Украину. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует украинскому президенту Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции.